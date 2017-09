Zware brand vernielt loods van Mechelse bandenfabrikant Tim Van der Zeypen

Tim van der Zeypen In Walem bij Mechelen is er vannacht brand uitgebroken bij bandenfabrikant Varec. De brandweerzone Rivierenland rukte massaal uit en door een gebrek aan water werd het grootwatertransport opgestart.

De brand brak kort voor twee uur 's nachts uit in een van de loodsen van het bedrijf langs de Antwerpsesteenweg. De brand woedde hevig en verspreidde zich razendsnel. De vlammen sloegen metershoog uit. De buurt werd opgeschrikt door luide knallen afkomstig van ontploffingen.



De brandweerzone Rivierenland kwam massaal ter plaatse. Het vuur was onder meer door watergebrek niet makkelijk onder controle te krijgen. Vanuit de hele zone werden tankwagens ter plaatse gestuurd. Ook het grootwatertransport werd opgestart. Het water moest opgepompt worden vanuit de slootgracht van het Fort van Walem.



Hevige rookontwikkeling

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Die werd door de wind in de richting van Walem en de autostrade E19 gestuurd. De brandweer voerde metingen uit de buurt. Er werd as- en roetneerslag vastgesteld op wagens in de buurt. De brandweer en politie moest niemand in de buurt evacueren maar adviseerde buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Niemand raakte gewond.



De Antwerpsesteenweg, een drukke invalsweg van Mechelen, werd afgesloten voor het verkeer. Dat werd tijdelijk omgeleid via de industriezone. "We hopen de baan voor de ochtendspits deels opnieuw open te krijgen voor het verkeer", zegt woordvoerder van politiezone Mechelen-Willebroek Dirk Van de Sande nog.