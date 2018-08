Zware brand op De Blaarmeersen in Gent Sabine Van Damme en Jeffrey Dujardin

02 augustus 2018

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 1070 Een zware brand heeft deze namiddag veel schade veroorzaakt aan de overdekte tennishal op het recreatiedomein De Blaarmeersen in Gent . Het vuur is inmiddels onder controle.

De uitslaande brand ontstond in de conciërgewoning boven de tennishal. Die wordt bewoond door de uitbaters van cafetaria 'The Smash'. Hun zoon is naar verluidt net op tijd kunnen ontsnappen. Ook het personeel is tijdig kunnen ontkomen. Er zijn geen zwaargewonden gevallen, één persoon is weggebracht naar het ziekenhuis met rookinhalatie.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De vlammen sloegen van de conciërgewoning over naar de onderliggende tennisruimte, waar ook de cafetaria is ondergebracht.

"Er is geen sprake van een ontploffing in de technische ruimte. De rook en vlammen waren zo hevig doordat materiaal op het terras vuur vatte. Iedereen in de tennishal kon tijdig evacueren", zegt politiewoordvoerder Valentine Van Den Bogaerde.

Het vuur ging gepaard met een dikke zwarte rookpluim die van ver te zien was. Er werd een veiligheidszone ingesteld. De brandweer heeft het vuur ondertussen onder controle en is begonnen met het verluchten van het gebouw.