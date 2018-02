Zware brand legt meubelzaak in Molenbeek in de as: kwaad opzet niet uitgesloten WHW SI

18 februari 2018

10u43

Bron: Belga 209 De brand in een opslagplaats van een meubelwinkel aan het Saincteletteplein in Sint-Jans-Molenbeek die rond 10 uur uitbrak, was even voor de middag onder controle. Volgens burgemeester Françoise Schepmans van Sint-Jans-Molenbeek waren in het gebouw twee krakers aanwezig toen het vuur uitbrak. Eén van de twee sloeg op de vlucht. De andere had veel rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het parket sluit kwaad opzet voorlopig niet uit.

De opslagplaats in kwestie bevindt zich achter een meubelwinkel op de kaaien, die eveneens volledig uitbrandde. Het is nog niet duidelijk of het vuur ontstond in de winkel of in de loods.

"De brand heeft zich heel snel uitgebreid", aldus de woordvoerder van de brandweer Pierre Meys. "We zijn binnen de twee minuten ter plaatse gekomen, maar hebben meteen versterking gevraagd. Een veertigtal brandweerlieden kwam ter plaatsen, met vier pompwagens en drie ladders."

Het gebouw dat afbrandde, was een oude meubelzaak en stond al tien maanden leeg, na een uitverkoop. Op de plaats van de winkel en loods zouden een nieuw woonproject en winkels komen. Er was een bouwaanvraag ingediend, tegen september werd een beslissing verwacht.

Burgemeester Schepmans is opgelucht dat er bij de brand geen slachtoffers vielen. Ook het gevaar voor de omgeving is geweken. "Er is weinig bewoning rond het gebouw en geen gevaar voor de buren. Vooral de vzw Le Foyer is getroffen", klinkt het. "De Kaai en de Werkhuizenstraat zullen tot maandag gesloten blijven, om de gerechtelijk expert zijn werk te laten doen. De brandweer gaat ervan uit dat het gebouw op instorten staat. Dus ofwel verplichten we de eigenaar om het zo snel mogelijk af te breken, ofwel doet de gemeente de afbraak op kosten van de eigenaar".