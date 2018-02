Zware brand legt meubelzaak aan Sainctelette in Brussel in de as WHW SI

18 februari 2018

10u43

Bron: Belga 155 De brand in een opslagplaats van een meubelwinkel aan het Saincteletteplein in Sint-Jans-Molenbeek die rond 10.00 uur uitbrak, is onder controle. Dat meldt woordvoerder van de brandweer Pierre Meys rond 11.40 uur. Het gevaar dat het vuur overslaat op andere gebouwen in de buurt, is van de baan. Eén persoon raakte bevangen door de rook en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De opslagplaats in kwestie bevindt zich achter een meubelwinkel op de kaaien, die eveneens volledig uitbrandde. Het is nog niet duidelijk of het vuur ontstond in de winkel of in de loods.

"De brand heeft zich heel snel uitgebreid", aldus Pierre Meys. "We zijn binnen de twee minuten ter plaatse gekomen, maar hebben meteen versterking gevraagd. Een veertigtal brandweerlieden kwam ter plaatsen, met vier pompwagens en drie ladders."

Boven de kanaalzone hangt nog steeds een grote rookpluim. In die rook zijn evenwel geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen aangetroffen, bevestigt de brandweerwoordvoerder. Wel raadt de brandweer aan om uit de rook te blijven.

De meubelzaak zelf, die al een tijdlang in uitverkoop is en sowieso zou worden afgebroken, ligt nu volledig in de as. Vanwege de perimeter die de brandweer had afgezet in de omgeving is er nog even lichte hinder, vooral op de Kleine Ring en de Leopold II-laan.

De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht.