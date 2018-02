Zware brand in villa met rieten dak in Kalmthout Redactie

26 februari 2018

08u21 1

In Kalmthout is de brandweer vannacht moeten uitrukken voor een zware brand in een villa met rieten dak. Toen de brandweer ter plaatse kwam in de Minnedreef sloegen de vlammen al uit het dak.

Het vuur was moeilijk te bestrijden en de brandweer kon niet verhinderen dat de hele bovenverdieping uitbrandde. De bewoners kwamen gelukkig met de schrik vrij. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.