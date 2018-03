Zware brand in Ukkelse school: alle leerlingen tijdelijk geëvacueerd kg

21 maart 2018

12u38

De technische school EFP in Ukkel is tijdelijk ontruimd omwille van een zware brand. Dat melden burgemeester Boris Dilliès en de woordvoerder van de Brusselse brandweer, Pierre Meys. De brand is intussen volledig onder controle. Drie personen raakten licht bevangen door de rook.

Het vuur in school in de Stallestraat brak rond 09.30 uur uit, in één van de verfateliers van de school. De vlammen grepen snel om zich heen en veroorzaakten een dikke rookwolk. Vrijwel onmiddellijk werd de hele school geëvacueerd terwijl de brandweer ter plaatse kwam met twee bluswagens en twee ladderwagens.

Het duurde ongeveer 45 minuten voor de brand volledig onder controle was en intussen had het vuur zware schade aangericht aan het getroffen verfatelier. Drie personen raakten licht bevangen door, maar konden ter plaatse verzorgd worden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.