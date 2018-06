Zware brand in Peer MMM

05 juni 2018

18u56 0

Op de Burgemeester Voetslaan in Peer is deze avond een zware brand uitgebroken in een achterbouw. Een werkplaats vatte vuur. De vlammen sloegen over op het huis. De woning is totaal verloren. Brandweer Noord Limburg is volop aan het blussen. Niemand raakte gewond.

Later meer.