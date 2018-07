Zware brand in oliebedrijf in Deinze DJG

10 juli 2018

20u14 0

Bij oliebedrijf Vandamme in de Europalaan in Deinze heeft deze avond rond 19 uur een zware brand gewoed. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse en hadden de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Het bedrijf liep wel grote schade op. De zaakvoerders van het bedrijf Vandamme kwamen ter plekke om de schade op te meten. Ze hadden nog geen idee over de oorzaak. Vermoedelijk is de brand ontstaan bij het uitkuisen van een filter.