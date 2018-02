Zware brand in meubelzaak Sainctelette in Brussel WHW

18 februari 2018

10u43 0

Er woedt brand in een meubelwinkel aan Sainctelette in Brussel-Noord. De brandweer is sinds 10 uur vanmorgen ter plaatse, het gaat om een zware brand. Eén persoon raakte door de rook bevangen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt woordvoerder Pierre Meys.



De brandweer doet er momenteel alles aan om ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat op de nabijgelegen winkels. De meubelzaak zelf zou compleet verwoest zijn.