Zware brand in loods in Lauwe Redactie

04 april 2018

11u46

Bron: VTM NIEUWS 0 In Lauwe, in het West-Vlaamse Menen, woedt momenteel een zware brand in een loods. Verschillende buurtbewoners moesten geëvacueerd worden. Dat zegt de burgemeester van Menen, Martine Fournier (CD&V), aan VTM NIEUWS.

Door de brand is er hevige rookontwikkeling, maar voorlopig werd het gemeentelijk rampenplan nog niet afgekondigd. De mensen in de buurt moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Enkele mensen moesten hun woning ook verlaten, maar een precies aantal is er voorlopig niet.

Asbest?

De brandweer gaat na of er asbest is vrijgekomen. “Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen”, zegt de burgemeester. “We zijn het aan het onderzoeken. Het wordt nauwkeurig opgevolgd.”

Er waren in de loods geen mensen aanwezig. “Het is een serieuze brand, maar gelukkig zijn er geen gekwetsten”, zegt Fournier.

Deze voormiddag brand uitgebroken in het bedrijf Saverwel in de Dronckaertstraat met een grote rookontwikkeling. De brandweer vraagt alle inwoners van Menen, Lauwe, Rekkem en Gemeente Wevelgem preventief ramen en deuren te sluiten. #graagdelen #fotoSTBCopter pic.twitter.com/ZeHDt3bxmO Stad Menen(@ StadMenen) link