Zware brand in loods in Koekelberg VDBS

15 mei 2018

21u22 0 Brand Molenbeek, update [live] pic.twitter.com/n487wy1snJ dM3(@ dimitristrobbe) link

In de Brusselse gemeente Koekelberg woedt een zware brand in een loods. Het gaat om een loods in de Stepmanstraat waar voornamelijke plastic en hout ligt opgeslagen. Het vuur veroorzaakt een dikke zwarte rookpluim die van ver te zien is. De Brusselse brandweer is ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Ook over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid, zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer.

"Het gaat niet om een depot van de gemeente, maar het behoort toe tot een firma", verduidelijkt Johan Berckmans, woordvoerder van de lokale politie. "De hulpdiensten kregen de melding binnen rond half 9. De omwonenden werden geëvacueerd. Voorlopig is er geen sprake van gewonden."

Brand slaat over op aanpalende gebouwen!!!! #molenbeek #feu

Gigantische explosie gehoord nu pic.twitter.com/R3vcbBaRPA — dM3 (@dimitristrobbe) 15 mei 2018