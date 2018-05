Zware brand in loods in Herent: geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen TK Andreas De Prycker

22 mei 2018

07u41

Bron: Eigen berichtgeving 18 Bij bouwbedrijf De Coninck uit Herent heeft afgelopen nacht een hevige brand gewoed. De Leuvense brandweer heeft het vuur intussen onder controle, maar zal wellicht nog de hele dag moeten nablussen. Gewonden vielen er bij de brand niet.

Uit metingen van de Leuvense brandweer blijkt volgens een woordvoerder dat er bij de brand afgelopen nacht om 2 uur in een loods geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen zijn zoals asbest en dergelijke. De oproep aan buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden is weer ingetrokken. In de loods ligt bouw- en sloopafval opgeslagen.

Het duurde meer dan vier uur voor de brandweerkorpsen van Leuven en Zaventem omstreeks 06.00 uur vanmorgen de brand onder controle kregen. Momenteel zijn de brandweerlui bezig met nablussen. De ruimte wordt ook leeggemaakt en al het opgeslagen afval naar buiten gebracht.

Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Vermoed wordt dat er sprake is van zelfontbranding.