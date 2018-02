Zware brand in Leuvens studentenkot: vijf studenten naar ziekenhuis EP/Andreas De Prycker

16 februari 2018

07u15

Bron: Eigen berichtgeving/VTM Nieuws 85 Vijf studenten zijn vanochtend naar het ziekenhuis afgevoerd na een zware brand in Leuven. Een tiental medebewoners moest geëvacueerd worden uit het studentenkot in de Parkstraat. De oorzaak van de brand is nog onbekend, meldt VTM Nieuws vanochtend.

De Leuvense brandweer kreeg al om 5.20 uur een melding binnen dat er een uitslaande brand gaande was in de Parkstraat, aan een studentenresidentie van de KU Leuven. Vijf van de bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht. Zij zouden, na de rookinhalatie, ondertussen in veiligheid zijn.

Ook de andere aanwezige lotgenoten konden veilig in de ambulance stappen. De bewoners van het pand en de buren langs weerszijden, werden voor alle zekerheid uit het pand ontruimd. Het is nog onduidelijk of het pand bewoonbaar zal blijven door de rook- en waterschade. Wat wel de zeker is, is dat het branddetectiesysteem het leven heeft gereden van de bewoners.

De Parkstraat is door het incident afgesloten tussen de Naamsestraat en de Van Sestichstraat.

De Parkstraat #Leuven is afgesloten tussen de Naamsestraat en de Van Sestichstraat owv brand. Brand onder controle. pic.twitter.com/gEGScVgNCn Politie Leuven(@ PolitieLeuven) link