Zware brand in leegstaande Sint-Jozefskliniek: opnieuw werk van daklozen?

Bart Boterman

13u38

De leegstaande Sint-Jozefskliniek gaat binnenkort sowieso tegen de vlakte.

In het voormalig Sint-Jozefziekenhuis in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is zondagavond omstreeks 22 uur een zware brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer sloeg het vuur al in verschillende richtingen uit het gebouw. De zware brand zorgde voor een enorme rookontwikkeling die tot ver te zien was.