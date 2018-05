Zware brand in Koekelbergse loods mogelijks toch aangestoken TMA

18 mei 2018

19u04

Bron: Belga 1 De zware brand die dinsdagavond een loods in Koekelberg in de as legde, werd mogelijks toch aangestoken. Dat meldt het Brusselse parket. Uit de eerste conclusies van de branddeskundige blijkt immers dat kwaad opzet niet kan uitgesloten worden, aldus het parket.

Het vuur in de loods in de Stepmanstraat zou rond 19.00 uur ontstaan zijn en breidde snel uit. De Brusselse brandweer kwam ter plaatse met vijf bluswagens en vier ladderwagens en had de handen vol om het vuur onder controle te krijgen.

Het vuur veroorzaakte ook een dikke zwarte rookpluim die van ver te zien was en zeer hinderlijk was voor de omwonenden. Een dertigtal van hen werden dan ook tijdelijk geëvacueerd.

Bij de brand vielen geen slachtoffers. De eerste vermoedens waren dat de brand een accidentele oorzaak had gekend maar het Brusselse parket stuurde een branddeskundige en het labo van de federale politie ter plaatse om meer duidelijkheid te scheppen. Uit de eerste conclusies van de branddeskundige blijkt nu dat kwaad opzet niet kan uitgesloten worden, aldus het parket.