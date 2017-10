Zware brand in groothandel van bakkerijproducten Hans Verbeke

Bron: Eigen berichtgeving 21 Hans Verbeke In Ingelmunster woedt al uren een brand in het bedrijf Soenens, een groothandel van diepvriesbakkerijproducten.

Het was de zaakvoerder van het bedrijf in de Heirweg-Noord die deze morgen om half zes ontdekte dat één van zijn grote magazijnen helemaal onder de rook zat. Net die rook bezorgt de brandweer nog altijd kopzorgen. Het duurde uren vooraleer de blussers enigszins zicht kregen op de vele kleine vuurhaardjes in het magazijn. Die zijn mogelijk het gevolg van brandende stukken die naar beneden zijn gekomen.



400 paletten

Om de brand helemaal onder controle te krijgen, moet het magazijn grotendeels worden leeggehaald. Dat zal nog een hele tijd in beslag nemen. De materiële schade is aanzienlijk. In het getroffen diepvriesmagazijn stonden zowat 400 palletten producten gestapeld. Die zijn allemaal verloren. Ook het magazijn zelf liep behoorlijke schade op. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

