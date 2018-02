Zware brand in flatgebouw in Brusselse Marollen: 30 personen geëvacueerd, appartement onbewoonbaar Silke Vandenbroeck

05 februari 2018

11u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Marollen is vanochtend een zware brand uitgebroken in een appartementsgebouw. In totaal werd een dertigtal personen geëvacueerd. Dertien van hen waren naar het dak gevlucht. Er vielen geen gewonden, laat de brandweer weten.

De brand brak uit rond 10u30 op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw in de Hoogstraat. "Het was een korte maar hevige brand. De brandweer had de brand snel onder controle, maar het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Dertien mensen zijn naar het dak gevlucht. Daarbij werden ze geassisteerd door de brandweer. Eenmaal de rook weg was, konden ze weer naar beneden", zegt sergeant-majoor Marc Debreucker.

Het appartement waar de brand uitbrak is onbewoonbaar. Er wordt onderdak gezocht voor de bewoners. De brandweer is nu bezig met de opruimingswerken en bepaalt nadien welke appartementen veilig zijn voor de bewoners om terug te keren. Twee personen werden bevangen door de rook.

Door de sterke rookontwikkeling op de gang waren dertien mensen naar het dak gevlucht, onder hen ook een kind van twee jaar en een baby. De brandweer bracht hen allen in veiligheid. De geëvacueerde personen worden opgevangen in het nabij liggende Sint-Pietersgasthuis.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) bracht al een bezoek aan de plaats van de brand.

La rue Haute #Bruxelles est fermée à la circulation suite à une intervention des pompiers #incendie

De Hoogstraat #Brussel is afgesloten voor het verkeer wegens een interventie van de brandweer #brand PolBru(@ zpz_polbru) link