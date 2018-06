Zware brand in bandencentrale in Peer: vier bedrijven volledig verwoest Marco Mariotti TT bvb

26 juni 2018

08u19

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 71 De brand op het industrieterrein Bokt in Peer heeft deze voormiddag grote materiële schade veroorzaakt en een bandencentrale en drie andere bedrijven volledig verwoest. De brandweer kon een woonhuis vrijwaren. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling, waardoor omwonenden tot vanmiddag ramen en deuren gesloten moesten houden.

De brand brak rond 6.45 uur uit in een bedrijfshal. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De vlammen sloegen door het dak van het gebouw. De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling, die kilometers ver zichtbaar was. De rook bevatte mogelijk schadelijke stoffen en was hinderlijk. Rond 8 uur kregen de hulpdiensten het vuur onder controle, maar de brandweer heeft nog veel moeten nablussen.

Door het afkondigen van het grootwatertransport werden verschillende Limburgse brandweerkorpsen voor extra watervoorraad naar Peer gestuurd zodat er voldoende bluswater aanwezig was. Bij de brand vielen geen gewonden.

Rond 12.30 uur maakte de stad Peer bekend dat de bewoners alle ramen en deuren opnieuw mochten openen. De brandweer is nog bezig met nablussen. Op het terrein is enkel nog verwrongen staal te zien van de bedrijfshal. De hal, waar in totaal vier bedrijven gevestigd zijn, is volledig verloren, zegt burgemeester Steven Mathei op Radio 1.

De stad Peer heeft een speciaal noodnummer geopend voor vragen over de brand, vooral voor mensen die met roetneerslag te kampen hebben: 011/61.07.29.