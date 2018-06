Zware brand in bandencentrale in Peer, bewoners tot in Hasselt moeten ramen en deuren dicht houden Marco Mariotti TT

26 juni 2018

08u19

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 12 Bij een bandencentrale aan de Industrieweg in Peer is deze morgen een zware brand uitgebroken. Er is een gigantische rookpluim zichtbaar vanuit de verte en er luiden ook knallen. De stad Peer vraagt aan de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De rookpluim bevat mogelijk toch schadelijke stoffen.

De brand brak rond 6.45 uur uit in een bedrijfshal. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De vlammen sloegen door het dak van het gebouw. De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. Rond 8 uur kregen de hulpdiensten het vuur onder controle, maar de brandweer heeft nog veel nabluswerken voor de boeg.

De hulpdiensten zorgden ervoor dat aanpalende complexen bij de bandencentrale gevrijwaard bleven. Brandweerkorpsen uit de hele provincie Limburg zijn met extra watervoorraad onderweg naar Peer om de brand verder te laten doven.

De hal, waar in totaal vier bedrijven gevestigd zijn, is volledig verloren, zegt burgemeester Steven Mathei op Radio 1.

De stad Peer meldde eerst dat de rook niet giftig was, maar kwam daar later op terug. Mogelijk komen bij de brand toch giftige stoffen vrij, de bewoners in de wijde omgeving houden best ramen en deuren gesloten. De stad Hasselt en de gemeente Houthalen-Helchteren waarschuwen dat de rookwolk in de richting van hun gemeenten waait en bewoners best hun ramen en deuren gesloten houden.

