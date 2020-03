Zware brand bij Umicore in Hoboken: “Hou ramen en deuren gesloten”

02 maart 2020

In het Antwerpse district Hoboken is maandagavond brand uitgebroken in een opslagplaats van materiaaltechnologiebedrijf Umicore. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen.