Zware brand bij metaalrecyclagebedrijf in Genk kv

19 juni 2018

17u31

Bron: Belga 0 Bij het metaalrecyclagebedrijf Stelimet aan de Swinnenwijerweg in Genk is deze namiddag weer een zware brand uitgebroken. Kort voor 16 uur liep de melding binnen.

De brand ontstond in een grote schroothoop en veroorzaakte een grote rookpluim die in noordoostelijke richting afdreef. Voor de bluswerken is het grootwatertransport afgekondigd. Verschillende brandweerkorpsen, waaronder die van Hasselt, zijn uitgerukt voor extra bluswater.

Het stadsbestuur heeft de buurtbewoners het advies gegeven ramen en deuren gesloten te houden. De rook dreef af in de richting van Kolderbos (Genk). Ook vanuit Zutendaal kwamen klachten binnen. In mei 2017 woedde er ook al een serieuze brand in een enorme schroothoop. De bluswerken namen toen enkele dagen in beslag, waarbij ook de civiele bescherming bijstand kwam bieden.