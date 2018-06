Zware brand bij metaalrecyclagebedrijf in Genk geblust : ramen en deuren mogen weer open kv sam

Bron: Belga 11 Verschillende brandweerkorpsen hebben de brand bij het schrootverwerkend bedrijf Stelimet aan de Swinnenwijerweg in Genk volledig bedwongen. Er is volgens de brandweer geen rookhinder meer en de buurtbewoners mogen ramen en deuren weer opendoen om hun huizen te verluchten. Dat heeft de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg vanmorgen bekend gemaakt.

Gisteren rond 15.45 uur brak er een brand uit in een metershoge schroothoop bij Stelimet. Een personeelslid raakte bevangen door de rook en moest afgevoerd worden. Een brandweerman raakte tijdens de bluswerken gewond. De brand veroorzaakte een enorme hinderlijke rookontwikkeling voor de bewoners van Genk-Zuid, de wijken Kolderbos en Sledderlo en voor de buurgemeentes Zutendaal en Bilzen.

Met een grote kraan werd gisterenavond de enorme hoop schroot uit elkaar getrokken om alles goed af te blussen. Na een hele nacht blussen is de brand ten einde. De Swinnenwijerweg in Genk is terug opengesteld voor alle verkeer.

Milieu-inspectie

In mei 2017 woedde er ook al een serieuze brand in een enorme schroothoop. De bluswerken namen toen enkele dagen in beslag, waarbij ook de civiele bescherming bijstand kwam bieden. De Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) vindt dat het bedrijf zich moet bezinnen over structurele oplossingen. "Het bedrijf liet weten een stappenplan te hebben uitgewerkt, maar het is jammer dat dit nog maar beperkt in uitvoering is", klinkt het. "Stelimet draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. Dit kan zo niet meer."

De burgemeester overweegt om binnen mijn bevoegdheden eventuele maatregelen op te leggen om dit proces sneller te laten verlopen. "De milieu-inspectie had ook bijkomende voorwaarden via de provincie laten opleggen, maar deze werden in beroep verworpen. Ik ga in overleg met de bevoegde minister en de milieu-inspectie om te bekijken hoe we deze voorwaarden blijvend kunnen opleggen, eventueel door aanpassing van de milieuwetgeving", aldus Dries.