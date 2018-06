Zware brand bij metaalrecyclagebedrijf in Genk: buurtbewoners moeten deuren en ramen gesloten houden kv sam

Bron: Belga 11 Bij het metaalrecyclagebedrijf Stelimet aan de Swinnenwijerweg in Genk is deze namiddag weer een zware brand uitgebroken. Kort voor 16 uur liep de melding binnen. De brand veroorzaakte een enorme rookontwikkeling, die met geurhinder gepaard gaat. De brandweer raadt de buurtbewoners aan ramen en deuren gesloten te houden

De brand ontstond in een grote schroothoop en veroorzaakte een grote rookpluim die in noordoostelijke richting afdreef. Voor de bluswerken is het grootwatertransport afgekondigd. Verschillende brandweerkorpsen, waaronder die van Hasselt, zijn uitgerukt voor extra bluswater. Een brandweerman raakte gewond tijdens de bluswerken.

De politie sloot de Swinnenwijerweg af, omdat de brandweerkorpsen daar alle brandslangen hebben liggen. De watertoevoer verloopt volgens zonecommandant Dominic Knapen zeer vlot wegens de dichte ligging aan het kanaal.

Een personeelslid van het schrootverwerkend bedrijf raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Het stadsbestuur heeft de buurtbewoners het advies gegeven ramen en deuren gesloten te houden. De rook dreef af in de richting van de Genkse wijken Kolderbos en Sledderlo, en ook van Zutendaal liepen klachten binnen. De rookpluim is kilometers ver te zien.

Milieu-inspectie

In mei 2017 woedde er ook al een serieuze brand in een enorme schroothoop. De bluswerken namen toen enkele dagen in beslag, waarbij ook de civiele bescherming bijstand kwam bieden. De Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) vindt dat het bedrijf zich moet bezinnen over structurele oplossingen. "Het bedrijf liet weten een stappenplan te hebben uitgewerkt, maar het is jammer dat dit nog maar beperkt in uitvoering is", klinkt het. "Stelimet draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. Dit kan zo niet meer."

De burgemeester overweegt om binnen mijn bevoegdheden eventuele maatregelen op te leggen om dit proces sneller te laten verlopen. "De milieu-inspectie had ook bijkomende voorwaarden via de provincie laten opleggen, maar deze werden in beroep verworpen. Ik ga in overleg met de bevoegde minister en de milieu-inspectie om te bekijken hoe we deze voorwaarden blijvend kunnen opleggen, eventueel door aanpassing van de milieuwetgeving", aldus Dries.