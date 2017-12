Zware brand bij fietsenwinkel in Bocholt, 20 huizen ontruimd Marco Mariotti

15u26

Bron: eigen berichtgeving 10 MMM Door een hevige brand in de opslagplaats van fietsenwinkel ITEK in Bocholt zijn vannamiddag de huizen van een twintigtal gezinnen ontruimd. "Verder is omwille van de brand een stroomcabine uitgeschakeld moeten worden. Bewoners van vier straten zitten momenteel een tijdlang zonder elektriciteit. Er is ook een probleem met het leidingwater, want bewoners klaagden over het feit dat het water uit de kraan een roestkleur heeft", zo vertelt de burgemeester van Bocholt, Stijn Van Baelen.

De brand in het magazijn van fietsenwinkel ITEK brak rond 13.45 uur uit. Het brandalarm ging af, zodat het aanwezige personeel en cliënteel tijdig buiten raakte. De vlammen verspreidden zich razendsnel. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg rukte massaal uit.

"De korpsen van Bree, Lommel, Neerpelt, Maaseik en Genk kwamen ter plaatse. Ook andere korpsen kwamen met extra bluswater af. De brand woedt nog in het magazijn. Het winkelgedeelte is voorlopig gevrijwaard. De geëvacueerde gezinnen kunnen bij familie terecht. Netbeheerder Infrax is bezig om de elektriciteitsstoring te verhelpen. De Watergroep is bezig met het probleem van het leidingwater. De mensen krijgen de raad om flessenwater te gebruiken. Inzake de rookpluim is er geen gevaar voor asbest", zo luidt de balans van de burgemeester, die vanuit het gemeentehuis de situatie op de voet volgt.

De N747, de verbindingsbaan tussen Hechtel-Eksel en Weert, is tijdelijk afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De bewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden omwille van de rookontwikkeling.

De brand in fietsenwinkel ITEK gaat gepaard met een grote rookontwikkeling. De bewoners krijgen de raad ramen en deuren gesloten te houden. De veiligheidscoördinator van de gemeente Bocholt is ter plaatse. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg is bezig met de bluswerken.

ITEK verkoopt naast fietsen ook fietskleding, vrijetijdskleding, boormachines en tuingereedschap, zoals grasmaaiers.