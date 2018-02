Zware brand bij bedrijf in Roeselare: deel van dakconstructie vernield Lieven Samyn

10 februari 2018

13u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bij grond-, afbraak- en recyclagebedrijf Sidegro langs de Trakelweg in Roeselare heeft een brand vanochtend in alle vroegte een deel van de dakconstructie vernield. De brandweer van de zone Midwest rukte met zo'n dertigtal manschappen massaal uit.

Ter plaatse bleek er vuur te woeden aan de dakconstructie van het bedrijfsgebouw. Vermoedelijk ontstond de brand aan een zeefinstallatie en verspreidde het vuur zich via de grote stapels houtafval in de loods tot aan het dak. In de buurt was een luide knal te horen. De brandweer was urenlang in de weer om zeker te zijn dat het vuur zich niet verder verspreidde. Daarom moesten meters aluminium panelen aan de zijgevel afgebroken worden.

De schade bleef verder beperkt want in de loods lag enkel houtafval en een tweetal machines. "De werking van het bedrijf komt niet in het gedrang", klinkt het bij het bedrijf. Op het ogenblik van de brand was niemand in het gebouw aanwezig. Een arbeider van één van de omliggende bedrijven merkte het vuur op.