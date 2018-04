Zware brand bij bedrijf in Herentals: zwarte rookwolk kilometers ver te zien Marlies Van Bael

09 april 2018

13u03

Bron: Eigen berichtgeving 3

Bij het bedrijf Pentair aan de Toekomstlaan in Herentals woedt momenteel een zware brand. De brand brak uit rond 11u15 aan het dak. De zwarte rookwolk is kilometers ver te zien. De bedrijven in een straal van 100 meter rond het bedrijf zijn uit voorzorg ontruimd.

Volgens de politie zouden ook enkele personeelsleden van Pentair te veel rook hebben ingeademd. Zij worden ter plaatse verzorgd. Pentair produceert componenten voor waterbehandeling en zwembadbouw.