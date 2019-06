Zware beschuldigingen aan adres PTB-PVDA: “Militanten werden afgeperst en loonsurplus moest naar de partij doorgestort worden” MDR

10 juni 2019

08u20

Tijdens de uitzending van C'est pas tous les jours dimanche heeft een onafhankelijke journalist ophefmakende getuigenissen naar buiten gebracht over de interne werking van de PTB-PVDA, schrijft Het Nieuwsblad. Partijleden zouden volgens de journalist verplicht worden een surplus van hun loon af te staan aan de partij. PTB-voorman Raoul Hedebouw noemt de beschuldigingen laster.

De journalist zegt de werking van PTB-PVDA te hebben onderzocht en zou daarbij hebben gesproken met vele militanten en ex-militanten. Minstens negen van hen zouden hebben aangegeven dat, zodra ze meer betrokken raakten als militant, de partij uittreksels van hun belastingen wilde zien. Deze uittreksels zouden zijn gebruikt om noden van leden in kaart te brengen. “Voor een koppel met één kind gaan ze ervan uit dat 2.100 euro genoeg is om rond te komen, gezien ze samen meer dan 3.000 euro verdienden, moest het surplus naar de PTB doorgestort worden”, zegt de journalist. Het koppel in kwestie zou de partij intussen verlaten hebben.

“Er heerste een ware angstcultuur (...). Drie mensen hebben me verteld dat ze af te rekenen kregen met impliciete dreigingen”, aldus de journalist. Een ex-militant zou te horen hebben gekregen dat ze “wel Polen kenden die hen iets zouden kunnen aandoen”. De interne werking van de PTB wordt sterk in vraag gesteld door de journalist. “Er zou zelfs een persoon in dienst zijn, die niet anders doet dan Facebook-accounts van militanten in het oog te houden.”

PTB-voorman Raoul Hedebouw ontkent de beschuldigingen en noemt de aantijgingen laster. Hedebouw ontkent ook dat de PTB-PVDA belasting- en loon-uittreksels vraagt.