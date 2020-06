Zware avondspits verwacht op E313 na ongeval met vrachtwagens in Wommelgem ADN

09 juni 2020

15u54

Bron: Belga 22 Op de E313 richting Antwerpen zijn dinsdag om iets na 15 uur twee rijstroken en de busstrook versperd geraakt ter hoogte van Wommelgem, door een ongeval met twee vrachtwagens en een personenwagen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Een van de vrachtwagens moet worden getakeld en dat betekent allicht dat de afhandeling nog een hele tijd zal duren. Met het oog op de avondspits roept het Verkeerscentrum op om over langere afstand van Hasselt richting Gent te kiezen voor een omweg via Brussel.



Door het ongeval is het verkeer op de E313 volledig stilgevallen en lopen de wachttijden snel op. Het Verkeerscentrum stelt dat er omstreeks 15.45 uur al sprake is van meer dan een halfuur aanschuiven.

Update #E313 Ongeval net voor het knooppunt Antwerpen-Oost richting Antwerpen. Enkel de linkerrijstrook is vrij en de file groeit snel aan. Van Hasselt naar Gent rij je best via Brussel. pic.twitter.com/KeceIDBS8X Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

