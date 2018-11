Zware avondspits verwacht: E19 richting Antwerpen even versperd door ongeval

Robby Dierickx

19 november 2018

15u59

Bron: eigen berichtgeving

0

Wie vanavond via de E19 van Brussel naar Antwerpen moet, zal rekening moeten houden met zware verkeershinder. Ter hoogte van Zemst is rond 15.20 uur een ongeval gebeurd met twee wagens, waardoor de snelweg even volledig versperd was. De weg is intussen opnieuw vrijgemaakt, maar de hinder blijft wellicht nog een tijdje duren.