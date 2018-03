Zware avondspits op Vlaamse snelwegen door paasuittocht

30 maart 2018

14u50

Bron: Belga - Verkeerscentrum 83 De paasuittocht is volop aan de gang: sinds de late ochtend is het uitzonderlijk druk op de Vlaamse snelwegen.

Omstreeks 17.20 uur stond er meer dan 250 kilometer file. "Een klassiek verschijnsel op de vrijdag voor het weekend van Pasen", stelt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum vast. "Al van rond het middaguur hebben we meer dan 100 km file op de Vlaamse snelwegen, vooral rond Brussel en Antwerpen en in de richting van de kust. In de regio rond Antwerpen zijn ook veel Nederlanders onderweg naar hun vakantiebestemming."

Intussen is de hoeveelheid file gezakt naar 150 kilometer. Op de E19 richting Antwerpen waren in de Craeybeckxtunnel wel een tijdlang twee rijstroken versperd na een landingverlies. De weg is intussen weer vrijgemaakt, maar bestuurders moeten rekening houden met vertragingen.

