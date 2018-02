Zware avondspits in het verschiet: vier rijstroken dicht op Brusselse binnenring

21 februari 2018

Het belooft een erg zware avondspits te worden na een ongeval op de Brusselse binnenring in Sint-Stevens-Woluwe. Daar zijn momenteel vier van de zes rijstroken versperd. Ook in Antwerpen dreigt de avondspits in de soep te draaien na een twee ongevallen op de R1.