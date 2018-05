Zware avondspits in het verschiet: nu al uren aanschuiven op E40 na ongeval met verschillende auto's Frank Eeckhout

09 mei 2018

15u32

Bron: eigen berichtgeving, Belga, Vlaams Verkeerscentrum 204 Op de E40 is het tot drie uur aanschuiven tussen Brussel en Oostende, door ongevallen in Erpe-Mere, Wetteren en Drongen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat aanraadt om verplaatsingen naar de kust uit te stellen.

Momenteel zijn onder meer twee rijstroken versperd op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren in de richting van de kust. Bij het ongeval in Wetteren raakten vijf voertuigen betrokken waarvan er drie getakeld moeten worden. “Ter hoogte van Erpe-Mere gebeurde een ongeval in de file. Daarbij raakten twee wagens betrokken. Hierdoor is het ondertussen aanschuiven tot in Affligem", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

"Ook in Drongen gebeurde zopas een ongeval met vier wagens. Twee daarvan moeten getakeld worden. De avondspits voor Hemelvaart was vorige keer al de zwaarste van het jaar en ook nu weer dreigt het dezelfde richting uit te gaan”, aldus Bruynickx die meldt dat de wachttijd tussen Brussel en de kust oploopt tot drie uur.