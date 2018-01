Zware aanrijding tussen vrachtwagens in Maldegem Wouter Spillebeen

13u37

Bron: Eigen berichtgeving 28 Wouter Spillebeen Zware aanrijding tussen twee vrachtwagens. Op het kruispunt van de Koning Albertlaan en de expresweg N49 in Maldegem zijn twee vrachtwagens deze middag op elkaar ingereden.

De vrachtwagens reden in de richting van de kust, toen de voorligger remde voor het rode licht. De achterligger kon niet op tijd stoppen en wilde nog uitwijken naar links, maar reed achteraan in op de voorligger. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de achterligger gewond raakte, maar volgens de brandweer is het een wonder dat de man niet gekneld zat in de totaal vernielde cabine.

Het kruispunt is afgesloten totdat de takelwerkzaamheden zijn afgerond.