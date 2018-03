Zwangere vrouw neergestoken in Antwerpen: "Veel snijwoden, niet zwaargewond" Nina Bernaerts

27 maart 2018

08u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Oranjestraat in Antwerpen-Noord heeft zich deze morgen een steekincident voorgedaan. Een dame die 7 maanden zwanger is werd slachtoffer. Bebloed kon ze de hulp inroepen van een buurtbewoner, die op zijn beurt de politie en ambulance belde. Maar uit schrik zette de zwangere vrouw het op een lopen.

"We hebben bij aankomst wel een verdachte kunnen arresteren", is te horen bij de politie. "In de buurt werd ook een wapen gevonden. De man van 37 stond nog geseind bij ons. Bij verder nazicht van de buurt hebben we ook de geschrokken vrouw kunnen aantreffen. Zij is niet zwaargewond, maar had veel snijwonden en vooral veel bloed over zich, ze werd naar het ziekenhuis afgevoerd," vertelt woordvoerder van de lokale politie, Willem Migom.

Het incident speelde zich vermoedelijk af in een naburig pand, gekend voor drugsfeiten.