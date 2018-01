Zwangere vrouw meegesleurd door tram: moeder en foetus in levensgevaar

14u46

Google Maps De tramhalte waar het ongeval gebeurde.

Een zwangere vrouw van 21 jaar is zaterdagnamiddag zwaargewond geraakt aan een tramhalte op de Antwerpsesteenweg in Hoboken. Moeder en foetus waren na het ongeval in levensgevaar.