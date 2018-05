Zwangere vrouw krijgt trap tijdens ruzie over een parkeerplaats bij Aldi kg

22 mei 2018

12u56

Bron: Belga 3 Een 53-jarige vrouw uit Lanaken, die een zwangere vrouw tijdens een ruzie over een parkeerplaats een trap gaf, heeft een straf met opschorting gekregen. De vrouw beweerde dat ze niet had gezien dat de ander zwanger was.

Op 1 mei 2016 kregen de twee vrouwen ruzie op de parking van de Aldi in Lanaken. Toen één van hen de parking wilde verlaten, stopte de toen 23 weken zwangere vrouw achter haar. Zij reed daarna nog verschillende keren voor- en achteruit, zodat de 53-jarige vrouw niet kon vertrekken. Die stapte daarop uit, liep naar de auto van de zwangere vrouw en balde haar vuist. Vooraleer ze kon slaan, nam de zwangere vrouw haar arm vast. Nadat de oudere vrouw zich had losgetrokken, liep ze terug naar haar geparkeerde auto. Bij het instappen merkte ze dat de zwangere vrouw haar gevolgd was en terwijl ze al in de auto zat, gaf ze de zwangere vrouw nog een trap.

De zwangere vrouw werd na het incident in het ziekenhuis onderzocht. Daar werd vastgesteld dat haar zoon in orde was.

Pas eigen kind verloren

"Ik had niet gezien dat ze zwanger was", zo vertelde de vrouw in tranen vorige maand aan de rechter. "Ik probeerde haar af te houden toen ik in de auto zat. Ik zag een struise vrouw aankomen die kwaad op mij was, en verloor de controle over mijn daden. Ik had pas mijn eigen kind verloren en had bijna iemand anders zijn kind afgenomen. Dat gaat nog altijd door mijn hoofd."

"Mijn cliënt zat toen in een gewelddadige relatie en had zich voorgenomen om zich te verdedigen tegen haar partner", zo had haar advocaat gepleit. "Ze had net haar eigen dochter verloren en vernomen dat haar moeder ziek was. Pas tijdens de strafbemiddeling zag ze dat de burgerlijke partij zwanger was."

Voor de feiten vroeg het openbaar ministerie een gevangenisstraf met uitstel van drie maanden. De rechter ging echter in op de vraag tot opschorting van de advocaat van de beklaagde. Wel moet ze een schadevergoeding van 639 euro betalen.