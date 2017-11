Zwangere vrouw gekneld in Hansbeke Jeffrey Dujardin

09u12 0 DJG

Een zwangere vrouw raakte vanmorgen zwaargewond op de N461 tussen Hansbeke-Dorp en Merendree (Nevele) na een frontale botsing tussen twee personenwagens. Het ongeval gebeurde vanmorgen rond kwart na zeven, de precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De vrouw zat in één van de twee voertuigen, in het andere voertuig raakte een persoon lichtgewond. De vrouw zat een tijdje gekneld, de hulpdiensten hadden behoorlijk veel moeite om de vrouw uit haar benarde positie te halen. Op dit moment is men nog bezig om de baan tussen Merendree en Hansbeke vrij te maken van de brokstukken.