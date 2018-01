Zwangere mama en ongeboren kind sterven in brand: sociale huisvestingsmaatschappij wordt vervolgd HA

29 januari 2018

12u29

Bron: Belga 1 Het Brusselse parket vervolgt de Schaarbeekse sociale huisvestingsmaatschappij De Schaarbeekse Haard voor de brand die in januari 2017 het leven kostte aan een zwangere vrouw en haar ongeboren baby. Dat meldt het parket.

Het parket beschuldigt De Schaarbeekse Haard voor onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en onopzettelijke brandstichting van roerende en onroerende goederen door ouderdom of gebrek aan herstelling. De raadkamer buigt zich op 20 februari over het dossier.

De brand in de Severinstraat brak op dinsdagochtend 17 januari rond 06.30 uur uit, op de derde verdieping van een flatgebouw. Een zwangere vrouw die in de getroffen flat aanwezig was, sprong uit het raam om aan de vlammen te ontkomen en raakte levensgevaarlijk gewond. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen overleed.

Kinderen kritiek

Ook haar drie kinderen raakten levensgevaarlijk gewond bij de brand, maar zij overleefden het drama. De vader van het gezin en twee politieagenten die hulp kwamen bieden, raakten bevangen door de rook en moesten ook verzorging krijgen.

Na de brand opende het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek. Dat onderzoek is intussen afgewerkt en het Brusselse parket heeft nu zijn eindvordering afgewerkt. Daarin vraagt het de raadkamer om de Schaarbeekse Haard naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en onopzettelijke brandstichting van roerende en onroerende goederen door ouderdom of gebrek aan herstelling.

De raadkamer buigt zich op 20 februari over het dossier.