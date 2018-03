Zwangere juffen meteen uit klas gehaald in Antwerpse basisschool TMA

31 maart 2018

09u27

Bron: Belga 0 Twee leerkrachten uit een Antwerpse lagere school zijn door de arbeids­geneesheer meteen uit de klas gehaald, toen bleek dat ze zwanger waren. Mogelijk een gevolg van het M-decreet, zo staat zaterdag in De Standaard. De twee juffen gaven les in het eerste leerjaar. "Het gaat om klassen waarin leerlingen zitten met een extra zorgnood", zegt Jan Cox, algemeen directeur van scholengroep Ankerwijs. "Door het M-decreet stromen die nu makkelijker door naar de gewone klas. De arbeidsgeneesheer redeneerde dat die juffen daarom een risico liepen."

Dat zwangere leerkrachten of paramedisch personeel uit de klas worden gehaald, gebeurt meestal in het kleuteronderwijs of het buitengewoon onderwijs. De zwangere juffen zouden via de kinderen ziektes kunnen oplopen (zoals CMV, een virus dat ernstige afwijkingen kan veroorzaken bij de foetus), of geconfronteerd kunnen worden met jongeren die agressief gedrag vertonen.

"Door het M-decreet kan dit risico ook voorkomen in het gewoon onderwijs", schrijft de dienst voor bescherming en preventie op het werk Idewe, wiens arbeidsgeneesheer adviseerde de twee juffen uit de klas te halen, op zijn website. "Maar het is zeker geen algemene regel dat juffen in het lager onderwijs uit de klas moeten", voegt Lode Godderis van Idewe toe.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt dat de risico's sowieso moeten primeren op alle andere overwegingen. "Het is logisch dat schoolbesturen geen risico willen nemen om na een advies van de arbeidsgeneesheer de verantwoordelijkheid te dragen dat een zwangerschap misloopt", zegt ze.

Acht op de tien lesgevers in de lagere school zijn vrouw.