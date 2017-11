Zwaarste ochtendspits van het jaar: meer dan 400 km file op Belgische wegen TK EB

08u06 179 ANP De ochtendspits op de Belgische wegen verloopt erg moeizaam. Om iets na 8 uur stond er 322 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Daarmee is het officieel de drukste ochtendspits van het jaar.

De drukste ochtendspits tot dusver viel op de stakingsdag van 10 oktober, toen er zowat 320 kilometer file stond. Met de piek van 322 kilometer werd dat record dus verbroken. In heel België gaf de filewijzer zelfs 445 kilometer aan. Dat komt volgens Touring Mobilis neer op een record sinds het begin van 2017. Het vorige record op Belgisch vlak dateerde van 13 januari, met 420 km file, door sneeuwval in Wallonië. Intussen nemen de files wel opnieuw af.

De combinatie van het slechte weer en gewoon veel volk heeft tot verschillende incidenten geleid. Op de aansluiting van buitenring naar de E19 richting Antwerpen is intussen ook een ongeval gebeurd (in Machelen). Daar is de linkerrijstrook versperd. Op de binnenring is de linkerrijstrook versperd ter hoogte van Vilvoorde-Koningslo.

Er gebeurde ook een ongeval op de ring rond Antwerpen aan Antwerpen-Oost. De weg is daar intussen vrijgemaakt, maar er staan nog lange files. Je moet er rekening houden met vertragingen van meer dan een uur op de E19, de E34 en de E313.

Wat een klepper van een ochtendspits! Heel veel volk op de weg, slechte rijomstandigheden door nat herfstweer én tal van incidenten op drukke plaatsen. Nog niet eens 8 uur en we tellen al 300km file! pic.twitter.com/d3xMRBUv1t Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Ook de E314 in Houthalen is opnieuw vrijgemaakt, maar bestuurders moeten er rekening houden met een vertraging van meer dan een uur.

Ook op de E40 richting Brussel staat een lange file door een ongeval ter hoogte van de parking in Groot-Bijgaarden. De linkerrijstrook was er een tijd versperd, maar die is intussen weer vrijgemaakt.

Verder waren er nog ongevallen op de E19 aan Vilvoorde-Cargo richting Brussel, op de ring rond Brussel ter hoogte van Leonard op de buitenring, op de E34 in Melsele, op de E19 aan knooppunt Antwerpen-Zuid en de E403 ter hoogte van Ruddervoorde richting Brugge.

Het kan altijd erger: 894 kilometer ochtendfile in Nederland

Ook Nederland bleef deze ochtend niet gespaard van files. Op het hoogtepunt stond bij onze noorderburen 894 file door druilerig weer en een reeks ongelukken. Volgens de VerkeersInformatieDienst is november traditioneel een drukke maand voor het verkeer. "Veel mensen nemen zo vlak voor de feestdagen geen vakantie meer, dus zijn nagenoeg alle forenzen onderweg. Ook het weer speelt een flinke rol van betekenis", luidt het.