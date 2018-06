Zwaarst gewonde slachtoffer aanslag Zaventem neemt deel aan kwarttriatlon HA

23 juni 2018

21u10

Eén van de zwaarst gewonde slachtoffers van de bomaanslag in Zaventem heeft vanmiddag deelgenomen aan de triatlon in Brugge.

De Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield stond op 22 maart 2016 aan te schuiven op amper tien meter van de ontploffing op Brussels Airlines en raakte levensgevaarlijk gewond. Meer dan twee jaar en 50 operaties later is 32-jarige vrouw nog lang niet hersteld, maar toch nam ze deel aan de kwarttriatlon, dankzij een sportman die voor elk onderdeel iemand meenam met een beperking. Northshield, zelf een ex-zwemkampioene, zat in een bootje dat door een zwemmer werd voortgetrokken. “Ik denk dat dit haar een enorme boost zal geven in het revalidatieproces", zegt haar dokter, Koen Steel.

Vlak na de aanslag kreeg Northshield van de dokters te horen dat ze het waarschijnlijk niet ging halen. Met deze prestatie wil ze iedereen tonen dat niets onmogelijk is.