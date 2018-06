Zwaarst gewonde slachtoffer aanslag Zaventem neemt deel aan kwarttriatlon HA

23 juni 2018

21u10

Karen Northshield heeft deelgenomen aan de kwarttriatlon van Brugge. Northshield is het zwaarst gewonde slachtoffer van de bomaanslag op Brussels Airport. Meer dan twee jaar later is ze nog lang niet hersteld, maar toch nam ze deel aan de kwarttriatlon, dankzij een sportman die voor elk onderdeel iemand meenam met een beperking. Northshield, zelf een ex-zwemkampioene, zat in een bootje dat door een zwemmer werd voortgetrokken. "Voor haar is dit een enorme mentale kick", vertelde een van haar begeleiders aan de VRT.