Zwaargewonde tieners komen met ambulance naar wake voor overleden vriendinnen: “Wij verwijten niemand iets”



Inge Bosschaerts en Tom Vierendeels

18 februari 2019

05u47 0 Nog geen twee dagen na het dramatische ongeval met een brommobiel zijn de twee overlevenden gisteren per ambulance naar de plek des onheils gebracht. De 16-jarige meisjes konden er zo vanop een brancard afscheid nemen van hun verongelukte vriendinnen. “Wij verwijten niemand iets. En we willen niet dat anderen dat wel doen”, zei de papa van één van de twee dodelijke slachtoffers op de stille wake.

De ene met tranen in de ogen en een arm in het gips, de andere volledig in shock en aan een baxter. Twee zwaargewonde tienermeisjes, totaal ontredderd op een brancard in het midden van een kruispunt. Met daarrond honderden mensen die hun tranen niet konden bedwingen. Het was een onwezenlijk zicht, gisteren in Sint-Genesius-Rode. A.G. en I.K. - allebei 16 jaar - wilden er koste wat het kost bij zijn op de stille wake voor A.K. (18) en J.M. (15). De tienermeisjes uit Lasne kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven toen hun brommobiel gegrepen werd door een terreinwagen. A.G. en I.K. zaten in de koffer en raakten zwaargewond.

De stille optocht ging van de kerk van Sint-Genesius-Rode naar het kruispunt waar het ongeval gebeurde. Daar gingen de deuren van de ziekenwagens open, en rolden verplegers de twee meisjes op een brancard naar buiten. A.G. stilletjes huilend op haar bed, I.K. voor zich uit starend en volledig in shock. Zij verloor bij het ongeval haar oudere zus, die aan het stuur van de brommobiel zat. Enkele vriendinnen stapten op de twee meisjes af. Voor een knuffel, een woordje van troost.

Op stap gegaan

Het was Philippe, de papa van de overleden J.M., die op de plaats van het ongeval het woord nam. De vader van vier, die enkele jaren geleden ook al zijn jongste dochter moest afgeven na een lange ziekte, bedankte de aanwezigen met stille, breekbare stem. Voor hun steun de afgelopen dagen, en voor hun komst naar de stille optocht. Hij benadrukte ook dat de familie niemand iets kwalijk neemt, ook al zaten de meisjes met vier in een voertuig dat eigenlijk maar voor twee personen bestemd is. “Wij verwijten niemand iets. En we willen ook niet dat anderen dat wel doen. Mijn dochter stond altijd positief in het leven. Nu zij er niet meer is, proberen wij die levensvisie aan te houden. Zonder wrok, zonder verwijten. Dit was gewoon een stom ongeval. De meisjes waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.”

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 1.15 uur. De vier tienermeisjes waren op stap gegaan in Waterloo en waren op de terugweg naar huis. Het viertal zat in een brommobiel, een wagentje dat maximaal 45 kilometer per uur kan rijden en dat plaats biedt aan twee personen (zie kader). A.K. zat aan het stuur, J.M. op de passagierszetel - de andere twee waren in de koffer gekropen. Toen de bestuurster linksaf draaide op een kruispunt, had ze niet gezien dat er een Volvo-terreinwagen uit de tegenovergestelde richting kwam. De 61-jarige bestuurder probeerde nog te remmen, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De brommobiel werd tot schroot herleid. J.M. stierf ter plaatse, bestuurster A.K. overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Hockeymeisjes

De vier meisjes speelden hockey bij de Waterloo Ducks. Verschillende clubleden stapten gisteren mee in de stille optocht. Daarna werden op de plaats van het ongeval bloemen neergelegd, en bedankte de papa van J. nog een laatste keer de 500 aanwezigen. Hij wenste hen een behouden thuiskomst. De behouden thuiskomst die zijn dochter niet gegund was.