Zwaargewonde nadat wagen overkop gaat op E19 in Brecht

04 februari 2018

04u16

Bron: Belga

Op de E19 van Breda richting Antwerpen zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gewonden gevallen bij een spectaculair ongeval ter hoogte van Brecht. Dat zegt de federale politie.

Een personenwagen raakte omstreeks 1.30 uur allicht eerst de middenberm en slingerde dan naar de rechterkant om op zijn dak in de zijkant te belanden. Als bij wonder raakten er geen andere voertuigen betrokken. Een van de inzittenden raakte zwaargewond, de tweede was er minder erg aan toe.