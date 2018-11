Zwaargewonde man met mes in het lichaam gevonden in Herentals Redactie

17 november 2018

22u04

Bron: Belga 0 In Herentals heeft de lokale politie zaterdagavond een zwaargewonde man aangetroffen met een mes in het lichaam. Het onbekende slachtoffer, dat geen Nederlands spreekt, werd overgebracht naar het UZA voor een operatie.

Rond 18 uur vond een patrouille van de politiezone Neteland de man langs de Herenthoutseweg. Hij had een mes in het lichaam en was zwaargewond.

Omdat hij geen Nederlands spreekt, is er over zijn identiteit weinig bekend. Wat verder trof de politie een vrachtwagen aan met Portugese nummerplaat, met in de buurt een vrouw die zich verdacht gedroeg. De vrouw spreekt ook geen Nederlands. Zij werd meegenomen voor ondervraging.



De politie vermoedt een verband met de man, maar heeft geen extra informatie. Het parket zal zich nu over de zaak buigen.