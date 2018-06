Zwaargewonde en grote ravage bij ongeval in Deurne

24 juni 2018

In Deurne bij Antwerpen is zaterdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd met drie voertuigen. Een 20-jarige bestuurder werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Dat de klap enorm moet zijn geweest, bewezen de brokstukken die overal in het rond lagen.