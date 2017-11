Zwaargewonde door ontploffing met vuurwerk in woning in Zoutleeuw ADV

22u11

Bron: belga 2 photonews Bij een ontploffing in een woning in Zoutleeuw is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. De explosie werd veroorzaakt door vuurwerk. Dat heeft de brandweer van Landen bevestigd.

De brandweer van Landen moest uitrukken naar de Dorpsstraat in Zoutleeuw, een gemeente in Vlaams-Brabant op de grens met Limburg. In een pand op nummer 10 was brand uitgebroken door een ontploffing die werd veroorzaakt door vuurwerk dat in een kist in de woning opgeslagen was. Hoe het vuurwerk tot ontploffing kwam, is nog niet duidelijk.

Een man liep zware brandwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een vrouw en twee kinderen raakten gewond. Mobiele urgentiegroepen van ziekenhuizen uit Leuven en Sint-Truiden kwamen ter plaatse.