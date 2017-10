Zwaargewonde door aanrijding met schoolbus in Antwerpen Sander Bral

10u46 Marc De Roeck

Vanochtend deed er zich een stevig ongeval voor op het Kiel in Antwerpen. In de Kolonel Silvertopstraat reed een man richting Hoboken toen hij links wilde afslaan richting de oprit van de Ring rond Antwerpen. De bestuurder had blijkbaar niet gezien dat op het rijvak rechts van hem een schoolbus reed. De wagen werd gegrepen en tien meter verder gekatapulteerd. De brandweer moest de wagen doorknippen om de gewonde bestuurder veilig uit het wrak te halen. De man werd buiten levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Kolonel Silvertopstraat was een tijdlang versperd richting de Singel terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden.