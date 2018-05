Zwaargewonde bij ongeval op R0 in Huizingen Tom Vierendeels

02 mei 2018

23u58

Bron: eigen berichtgeving 1 Bij een ongeval op R0 buitenring in Huizingen is een persoon deze avond zwaargewond geraakt. Om een nog onbekende reden botsten twee wagens er kort na 22 uur tegen elkaar aan. Een andere persoon raakte daarbij lichtgewond.

Een andere wagen ging over de kop. De chauffeur van die wagen liep zware verwondingen op. Signalisatiewagens die instonden voor de begeleiding van een uitzonderlijk transport voorzagen in de signalisatie voor aankomst van de hulpdiensten. Ondanks het late uur was het bijna een uur aanschuiven vanaf Ruisbroek doordat twee rijstroken versperd waren.

Rond middernacht was de rijbaan opnieuw vrij.