Zwaargewonde bij ongeval op E40 in Bertem richting Brussel: rechterrijstrook versperd

IB

08 april 2018

06u31

Bron: Belga

Op de E40 in de richting van Brussel is deze ochtend een ongeval gebeurd ter hoogte van Bertem. Slechts één voertuig was daarbij betrokken, de automobilist raakte zwaargewond.